Apoio ao Beach Tennis

Uma das maiores gestoras de ativos imobiliários do Sul do Brasil, a Dallasanta apoia o Torneio Montebravo de Beach Tennis Inter Condomínios, que inicia em Xangri-Lá neste sábado (07) e segue até 04 de março. A modalidade esportiva virou febre no estado e entrou no calendário oficial do município. A competição é realizada durante o verão em diferentes condomínios da cidade, tendo sua final na beira-mar. As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo LetzPlay, dando direito a um kit de participação que deverá ser retirado no Espaço Amare localizado na Avenida Paraguassú, 4498.

Premiações do evento

A Dallasanta terá chopp no estande durante a competição e sorteará duas raqueteiras ao final. Além disso, participantes que comprarem terreno no condomínio Amare Home Resort, construção da Dallasanta em Xangri-Lá serão brindados com uma viagem. E 10% do valor arrecadado será destinado à compra de alimentos não perecíveis a serem doados ao município.

Remuneração injusta

Apenas 32% de uma amostragem de 3.523 colaboradores e 104 líderes de RH de todo mundo, acreditam que recebem remuneração justa, revela nova pesquisa mundial do Gartner. Ela também descobriu que os descontentes têm uma intenção 15% menor de permanecer no atual emprego e são 13% menos engajados no trabalho sobre quem está contente.

A população encolheu

Muitos prefeitos não gostaram da contagem prévia do Censo 2022. O levantamento mostra que a população de 702 cidades encolheu. E aí encolhe também o repasse de verbas atreladas ao número de habitantes. A questão pode parar na Justiça, com o pedido dos municípios afetados pela redivisão de recursos ser feita só após a consolidação dos dados, prevista para março.

Seleção de estudantes

A PwC Brasil está com inscrições abertas para a seleção de uma nova geração de estudantes universitários ou profissionais recém-formados, os chamados solvers. Único no mercado, o programa é um dos mais concorridos e inclusivos para quem deseja iniciar a carreira em consultoria tributária, de negócios ou em tecnologia. Inscrições até 13 de fevereiro no site da PwC Brasil, mas para consultoria tributária só até dia 31 de janeiro.

Promoção do Boticário

O Boticário apresenta até o dia 22 deste mês a primeira Boti Promo do ano, com mais de 600 produtos com descontos de até 50%. São muitos itens do seu variado estoque e apresentam a versatilidade do Boti. Válida para todas as lojas físicas, no site da marca, no app do Boticário, no WhatsApp e com os revendedores da marca.

A medicina do trabalho

A Cliomed de Itajaí, que oferece há 28 anos seus serviços especializados em medicina do trabalho na região, tem investido em tecnologia, para estar à frente da concorrência. E uma de suas mais recentes decisões neste sentido foi escolher o Smark Saúde de Porto Alegre, plataforma pioneira em gestão de vendas e pós-vendas, como parceira para treinar sua equipe, além de personalizar algumas funções, uma vez que seu software é altamente customizável.

Novo CD na BR-386

O novo Centro de Distribuição (CD) da Friboi no RS, que opera em Nova Santa Rita (RS), tem agora amplo espaço para armazenagem, docas e pátio. Com isso, poderá aumentar o volume de movimentação, mais preparado para acompanhar o crescimento das vendas. O novo CD se localiza na BR-386, dentro do condomínio logístico Reiter, que é seu parceiro. Além das instalações logísticas, o espaço também foi dimensionado e mobiliado pensando no bem-estar dos colaboradores.