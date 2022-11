Consultoria para bares

O Grupo Mixta, de Porto Alegre, celebra a marca de 60 consultorias realizadas em bares e restaurantes desde 2020. Em apenas três anos, a empresa se tornou referência na criação de cartas de drinks e aplicação dos conceitos de mais alto padrão em mixologia e gastronomia. Em 2022, inaugurou no bairro Três Figueiras a Casa Mixta, com um hub de negócios para levar qualificação aos profissionais do setor, sendo também um ponto de encontro para palestras e workshops. Além da consultoria, o grupo lançou o serviço Mixta Fun, focado em levar o melhor da alta coquetelaria clássica e contemporânea para eventos.

O Wine Experience

O Terroir Wine Experience (projeto dedicado ao universo do vinho e enoturismo, sediado no Castelo Saint Andrews, em Gramado) será lançado hoje em evento na central de decorados Plaenge, em Porto Alegre, com a presença dos seus criadores, que têm à frente o empresário Guilherme Paulus da CVC. Além da degustação e harmonização de rótulos de vinícolas gaúchas, os convidados conhecerão os produtos da plataforma digital, que envolve serviços como um clube de assinaturas e viagens personalizadas.

Ballet para crianças

A professora Flávia Thais de Abreu, reconhecida internacionalmente por sua abordagem lúdica de ensino, mostra ao público, neste próximo sábado, sua escola de ballet para crianças, no bairro Panazzolo, em Caxias do Sul, investimento de R$ 200 mil. O Reino Encantado do Ballet Flávia Thais é a primeira escola de dança infantil temática do Brasil. Nas aulas semanais, a professora utiliza histórias, músicas e objetos cênicos como recurso lúdico. Com mais de 10 anos de atuação, ela já atendeu mais de 1,5 mil alunas.

Copa acelera vendas

A Copa do Mundo no Catar traz excelentes oportunidades de vendas para o comércio. É o caso da Ferragem Thony, tradicional rede de lojas da Capital, que entrou no clima do maior evento esportivo, criando sua própria copa de ofertas. Toda a semana, até o final dos jogos, o público será impactado com produtos, preços e condições especiais. Com isso, a rede pretende crescer 10% a 15% no faturamento sobre novembro e dezembro de 2021.

O MP e a Sociedade

Antecipando as comemorações do Dia Nacional do Ministério Público (14 de dezembro), a Associação do Ministério Público do RS e a Fundação Escola do Ministério Público promovem hoje o 1º Ciclo de Debates "MP & Sociedade", para procuradores e promotores de Justiça e profissionais de carreiras jurídicas. Na pauta, temas como inovação, meio ambiente e criminalidade.

Fórum de inovação

O Instituto Brasileiro de Tecnologia do Couro, Calçado e Artefatos (IBTeC) promoverá dia 1 de dezembro o 8º Fórum IBTeC de Inovação. Entre os palestrantes, o superintendente de Inovação e Desenvolvimento da Pucrs e Tecnopuc, Jorge Luis Audy, e o professor Joseph Hamill, da Universidade de Massachusets Amherst. Em painel com cases de inovação referenciados pelo mundo corporativo, Andrea Kohlraush, presidente da Calçados Bibi, e Marcelo Reichert, CEO da FCC, mediado por Susana Kakuta.

Feira de livros móvel no Boulevard

Os clientes do Boulevard Laçador poderão visitar uma feira de livros móvel que estará no empreendimento até o final deste mês. O estande, que possui cerca de três mil títulos, é montado sobre um trailer que já percorreu diversas cidades do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. A feira de livros móvel integra o projeto "Caravana Literária" que atua com incentivo da Lei Rouanet, e tem como objetivo levar literatura e arte para diversas cidades do Sul do Brasil.