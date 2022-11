Expansão da ADB Alimentos

No mercado há 17 anos, a ADB Alimentos, de São Lourenço do Sul, projeta um 2023 movimentado. Fundada em 2005 pelo empresário Darlan Buss Govert, e que industrializa, empacota e comercializa arroz em 14 estados, ela finalizou a aquisição da Comal Arroz, em Mogi das Cruzes (SP). Fornecedora de arroz longo fino e oriental - esse último voltado para culinária japonesa - tem, além da sede principal em São Lourenço do Sul, unidades em Cristal e em Tatuí, interior de São Paulo, bem como a mais nova planta em Mogi das Cruzes. Em 2021, comercializou 970 toneladas do Arroz Grou, voltado para a culinária oriental, que representa cerca de 10% do seu faturamento. Só nos últimos seis anos, o crescimento da companhia foi de 70%.

Rede de hotéis promove

O Esquenta Black Friday da rede Master Hotéis começa nesta sexta-feira com 20% de desconto, podendo chegar a 40% nos dias 25 de novembro, dia oficial da Black Friday, e na Cyber Monday, dia 28 do mesmo mês. Uma ótima oportunidade de antecipar a compra das férias de 2023 com tarifa especial. A promoção é válida para hospedagens até 30 de junho de 2023 e os descontos estão sujeitos à disponibilidade do hotel na data escolhida. São sete opções de hospedagem em Porto Alegre, duas em Gramado, e uma em Curitiba.

Ortopedia e reabilitação

A quase centenária Mercur, de Santa Cruz do Sul, que atua nas áreas da saúde e educação, amplia a linha de ortopedia a reabilitação. Os novos recursos (tipoias) foram desenvolvidos a partir da cocriação em diálogo com usuários e profissionais de saúde, para compreender suas reais necessidades como a segurança e o conforto para a imobilização do ombro, braço e antebraço. Atualmente a empresa conta com cerca de 600 colaboradores.

A Delta Global na feira

Com 500 mil veículos administrados, a Delta Global de Porto Alegre leva novidades para seu estande na Fenatran, um dos maiores eventos do mundo para o mercado de transporte e logística, que acontece em São Paulo até esta sexta-feira. No local, a Delta irá focar no hardware Delta Safe e no serviço de Manutenção Gerenciada. Hoje, com sua oferta de produtos, a empresa se posiciona como o maior ecossistema de tecnologia e serviços para frotas e mobilidade da América Latina.

A Sul Beleza na Fenac

A Sul Beleza - Feira Profissional de Beleza, Cabelos, Estética e Bem-estar - acontece até esta terça-feira, das 10h às 20h, na Fenac, em Novo Hamburgo. O evento voltado ao segmento da beleza e estética traz novidades e tendências do setor, além de conteúdo qualificado através de diversas palestras e workshops para capacitar os profissionais da área.

Banco Santander apoia

Seis projetos sociais gaúchos serão beneficiados por programas sociais do Santander este ano. São projetos de organizações sociais e administrações municipais em Esteio, São Leopoldo, Santo Antônio da Patrulha e Vacaria, que atendem crianças, adolescentes, pessoas idosas e com deficiência. Iniciativas acompanhadas de perto pelas equipes do banco no RS.

Como serão os hospitais do futuro

A Construtora Tedesco, de Porto Alegre, estará nesta terça-feira no Fórum Prêmio HealthARQ, no Renaissence São Paulo Hotel, que terá conteúdos especializados em Arquitetura, Engenharia e Design em Saúde. O CEO da construtora gaúcha, Pedro Tedesco Silber, participará do debate "Hospitais do futuro: infraestrutura para eventos adversos", junto a nomes importantes do setor no País. A Tedesco vem direcionando sua atuação para execução de obras na área da saúde no mercado nacional.