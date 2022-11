Melhores vinhos da safra

A 30ª Avaliação Nacional de Vinhos, organizada pela ABE de Bento Gonçalves (RS) e com transmissão pelo YouTube, reuniu, neste sábado, 1.634 apreciadores de todos os estados brasileiros e de quatro países, dos quais 600 na cidade-sede, outros 900 acompanhando de suas casas e mais 150 formadores de opinião em sete polos físicos espalhados pelo Brasil. Juntos, degustaram ao mesmo tempo as 16 amostras mais representativas da Safra 2022, vindas de terroirs de oito cidades gaúchas e da catarinense São Joaquim. Os vinhos selecionados revelam as variedades Cabernet Sauvignon, Chardonnay, Moscato Giallo, Merlot,Pinot Gris, Pinot Noir, Sauvignon Blanc, Tannat, Roriz e Teroldego.

Livro das avaliações

Lançamento do livro dos 30 anos e leilão beneficente marcaram o evento. Como de praxe, foram avaliadas 16 amostras, coletadas junto a 70 vinícolas e selecionadas por enólogos, oito delas de base espumante e vinhos brancos e oito de vinhos tintos. Entre os comentaristas havia enólogos, sommeliers, chefs de cozinha, jornalistas, professor e educadora, dos quais dois chilenos, dois uruguaios, um italiano e 11 brasileiros.

Os melhores brancos

Sete dos brancos vieram de cidades gaúchas e um de Santa Catarina: Chardonnay, Empresa Brasileira de Vinificações de Caxias do Sul; Chardonnay, Ponto Nero de Garibaldi; Pinot Noir e Chardonnay,Salton de Bento Gonçalves (os 3, base espumante); Pinot Gris, Cooperativa São João de Farroupilha; Chardonnay, Perini de Farroupilha; Moscato Giallo, da Gaio, Flores da Cunha; Sauvignon Blanc, Vivalti São Joaquim (SC) e Tannat da Casa Venturini, Flores da Cunha (rosé fino seco).

Os melhores tintos

Roriz, da Família Lemos de Almeida, Muitos Capões; Tannat, da Mioranza, Flores da Cunha; Merlot, da Cooperativa Aurora de Bento Gonçalves; Merlot da Don Guerino, de Alto Feliz; Cabernet Sauvignon, da Almaúnica de Bento Gonçalves; Cabernet Sauvignon da Casa Valduga de Bento Gonçalves; Teroldego, da Laurentis, de Bento Gonçalves; e Tannat da Jolimont, de Canela.

Educação inovadora

O pesquisador, educador, empreendedor social e gestor de produtos Tito Ribeiro participa, no dia 17 deste mês, de um bate-papo na sede da Fecomércio-RS, em Porto Alegre, durante o Experience Senac 2022. Será às 10h20, no Espaço Talks, onde ele vai abordar projetos educacionais inovadores. Inscrições em www.senacrs.com.br.

Evento sobre metaverso no Brasil

Porto Alegre vai receber, nos dias 18 e 19 deste mês, o primeiro evento internacional sobre metaverso no Brasil. É a Expo Metaverso, que reunirá nomes importantes no assunto para discutir as oportunidades na web 3.0. O evento presencial para convidados será no Tecnopuc, com transmissão online para mais 11 capitais brasileiras.