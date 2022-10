Conexão empresas e startups

Panvel, Sicredi, A Educação e a aceleradora Ventiur promovem nesta sexta-feira às 11h, no Instituto Caldeira, de Porto Alegre, a primeira edição do CVC Insider. Destinado a startups, médias e grandes empresas, o evento apresentará as oportunidades de conexão entre companhias tradicionais e negócios digitais por meio dos Corporate Venture Capital (CVCs). Haverá apresentações do CEO da Ventiur, Sandro Cortezia, e dos responsáveis pelos CVCs do Grupo Panvel, Fábio Toffoli; Sicredi, Gustavo Piardi, e A Educação, Renato Veisman. Os convidados detalharão o que são os CVCs, as vantagens para as startups e porque estes investimentos têm se popularizado no Brasil. A entrada é gratuita. Inscrições podem ser feitas pelo link https://bit.ly/CVCinsider.

Troféu Homem do Aço

A Voestalpine Meincol, de Caxias do Sul, foi escolhida para receber o troféu Homem do Aço 2022. Conferido pela Associação do Aço do RS, ele é entregue desde 1975 para destacar a contribuição ao desenvolvimento do setor sídero-metalúrgico gaúcho e nacional. A solenidade será às 20h30min no dia 1º de dezembro, na sede em Porto Alegre. A empresa atua há 76 anos, integra o grupo austríaco do mesmo nome e é líder mundial no setor, atendendo especialmente os setores automotivo, ferroviário, aéreo e energético.

Culinária sul-coreana

A culinária sul-coreana será o centro das atenções nos jantares do Hilton Porto Alegre a partir desta sexta e até domingo no Restaurante POA Bistrô. O chef Caio Silva irá receber em sua cozinha a chef sul-coreana Sieun Lee para um menu especial com uma seleção de comidas típicas.

O café da Ramada Rosa

A Sans Souci, empresa tradicional de Iogurtes, participa neste sábado no Sava Iate Clube (Av. Guaíba em Porto Alegre) do café da manhã da Remada Rosa em Canoa Havaiana, integrante do 5° Festival Kaora. Estão na programação aulas de alongamento, aulas de tênis, test drive dos Stand UP Paddle da Rabbit Boards e palestra sobre conscientização para o autocuidado.

A MRV alcança o topo

A MRV, empresa do grupo MRV&CO, atingiu com uma receita bruta de R$ 7 bilhões em 2021 a primeira colocação no Ranking Nacional 2022 da Construção Imobiliária, que avalia as maiores empresas de construção e habitação do Brasil. O levantamento faz parte do Ranking da Engenharia Brasileira 2022, promovido pela revista O Empreiteiro.

50 bolsas de estudos

A Fundação Escola Superior do Ministério Público, que reconduziu para o segundo mandato como presidente o procurador de Justiça Fábio Roque Sbardellotto, oferece 50 bolsas de estudos de 50% do valor das mensalidades até o final do curso de graduação. É para estudantes autodeclarados pretos ou pardos, parte das ações de responsabilidade social da Fundação e contempla estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

Leão Propriedade Intelectual 65 anos

A Leão Propriedade Intelectual de Porto Alegre celebrou 65 anos em evento na Casa Vetro. Pioneira no segmento no RS e atualmente com outros dois escritórios em São Paulo e Santa Catarina, a empresa trabalha com expoentes do mercado nacional e global na identificação, proteção, defesa, potencialização e no uso estratégico de ativos intelectuais, para o benefício concorrencial e o desenvolvimento econômico e tecnológico da sociedade como um todo. Além de atuar na gestão estratégica da propriedade intelectual, a Leão gerencia mais de 16 mil processos de marcas e mais de 1,8 mil processos de patentes no Brasil e exterior.