O Clube de Literatura Clássica de Dois Irmãos lançou o primeiro livro do mundo ilustrado inteiramente por inteligência artificial (IA). A obra escolhida foi Frankenstein, de Mary Shelley, que foi ponto de partida para a inovação, já que os softwares usados não permitem a previsibilidade dos resultados, gerando assim um conjunto de imagens como uma espécie de Frankenstein. A obra levou sete meses para ser criada e envolveu toda a equipe de criação e edição do Clube. A novidade está disponível no box de outubro - para assinantes anuais e para quem desejar comprar somente a edição do mês.

Ferramenta Midjourney

As ilustrações do livro foram criadas com o Midjourney, ferramenta que usa inteligência artificial para criar imagens inéditas a partir de descrições de texto fornecidas e da seleção de diferentes estilos de câmeras fotográficas e de suportes de reprodução. A partir disso, a IA combina e interpreta os termos para formar a ilustração, gerando diferentes opções. Para esta obra, foram geradas mais de 2.500 imagens para que pudessem ser selecionadas pouco mais de 50.

Cirurgião plástico premiado

O médico gaúcho, cirurgião plástico e gestor da área de cirurgia plástica e regente do serviço de residência médica do Hospital Ernesto Dornelles, de Porto Alegre, Leandro Fuchs, voltou nesta semana de Londres com o prêmio "Top of Mind Awards Internacional" na bagagem. Fuchs concorreu na categoria "Destaque em cirurgia plástica no Brasil" e recebeu a distinção que é referência no Reino Unido.

Pet places em condomínio

Os pet places já se consolidam como tendência em condomínios residenciais e impactam a decisão de compra de imóveis. Eles incluem áreas com desafios ao ar livre, salas equipadas para banho e tosa e até mesmo lavanderias exclusivas.

Campanha visitante solidário

A Campanha Visitante Solidário, realizada pela Experiência Edelbrau, Esculturas Parque Pedras do Silêncio e Parque Aldeia do Imigrante arrecadou 388 kg de alimentos, entregues ao CRAS de Nova Petrópolis (RS). Na última semana de setembro, cada visitante que doou 1 kg de alimento em cada atrativo recebeu 50% de desconto no ingresso.

Troca de resíduos plásticos por brindes

Os visitantes do Triunfo em Festa, tradicional evento do município, poderão receber brindes em troca da entrega de resíduos plásticos, entre os dias 13 e 16 deste mês. A ação do projeto Plastitroque da Braskem pretende chamar a atenção para a importância do descarte adequado e da reciclagem. Os resíduos entregues na tenda do Plastitroque serão destinados à Associação Ecológica dos Recicladores da Ponte Seca (AECO) e, conforme o volume arrecadado, cada visitante receberá um kit de brindes em troca.