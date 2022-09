Check-up em um só turno

Com a integração de parte da rede de operações do Hub da Saúde Maxplaza, em Canoas, o Hospital Moinhos de Vento oferece o check-up para executivos de empresas e pacientes particulares em apenas um turno na Região Metropolitana. Trata-se de uma solução prática e eficiente para quem busca uma revisão de suas condições de saúde, a partir da análise de histórico familiar, doenças prévias, hábitos de vida, consulta com especialistas e realização de vários exames. Aproveitando a robusta estrutura do Hub, um dos maiores centros de saúde e bem-estar do Rio Grande do Sul, o check-up também envolve as operações do Grupo São Pietro Saúde, Laboratório Mont`Serrat e do Z Café.

As mulheres no Agro

O último Censo Agro, realizado em 2017 pelo IBGE, mostrou que a cada dez lideranças do campo, pelo menos duas são mulheres. Porém, elas são proprietárias de somente 19% dos estabelecimentos agrícolas. Buscando mudar o cenário, a CNA apresentou, em agosto deste ano, sua Comissão de Mulheres do Agro.

Comércio eletrônico

Especializada em comércio eletrônico, a F1 Commerce, localizada no Tecnosinos em São Leopoldo, dobrou de tamanho nos últimos três anos e projeta crescer 60% em 2022, quando completa 15 anos de fundação. Para isso, lança novidades como a aioHub, empresa focada em marketplaces. Hoje, a F1 atende a mais de 150 clientes que, juntos, movimentam faturamento em torno de R$ 10 bilhões ao ano.

Lojas Pompéia Palhoça

Em processo de expansão para Santa Catarina, Lojas Pompéia abre dia 7 de outubro, na cidade de Palhoça, a 6ª loja naquele estado, e a 84ª da empresa. Com 500 metros quadrados, ela disponibiliza o mix completo de produtos, que contempla moda feminina, masculina, infantil, beleza, cama, mesa e banho. A rede ainda prevê a abertura de mais três pontos de venda em Santa Catarina.

Um fórum de gestão

Programado para a próxima terça-feira, em Caxias do Sul, o 13° Fórum de Gestão de Pessoas, com nove palestrantes que irão falar sobre a temática ESG (meio ambiente, social e governança). Entre elas, a expert em Diversidade e Inclusão do Grupo Boticário, Ruth Manoel, e o presidente da SAE Brasil (Sociedade de Engenheiros Automotivos), Camilo Adas.

Mais uma unidade Presstisserie

O Grupo Press acaba de inaugurar mais uma Presstisserie em Porto Alegre. Fica na Dinarte Ribeiro, na Casa Prado. A nova Pressti, como tem sido chamada carinhosamente, dispõe de ambiente interno e externo e ocupa o lugar de duas lojas do complexo, com porta que se recolhe e fica toda aberta, virando uma operação independente da galeria. Para dias de chuva, há toldo e um parklet com trepadeira, explica a CEO do grupo, Carla Tellini.