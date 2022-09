Expansão de hotéis e resorts

O mercado de viagens tem passado por diversas turbulências nos últimos anos no Brasil, devido à pandemia, ao aumento das passagens aéreas e da gasolina, que fizeram com que muitos evitassem viajar. A Criteo, líder global em Commerce Media, analisou dados do setor e observou um crescimento nas reservas online de hotéis e resorts durante as férias escolares de julho. Na época, houve um aumento de 120% sobre igual período do ano anterior. As reservas de hotéis e resorts devem continuar crescendo na medida em que os cidadãos se planejam para as férias e o resto do ano, segundo Tiago Cardoso, diretor geral da Criteo na América Latina.

Intercâmbio nos EUA

A educadora e ex-educanda do projeto social WimBelemDon, a gaúcha Jaleska Mendes, que atende crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social no extremo sul de Porto Alegre, viaja aos EUA, de 16 até 25 deste mês, em intercâmbio proposto pelo governo americano. É para estudos esportivos voltados para mulheres em uma faculdade americana.

Pop Center gaudério

Os lojistas do Pop Center de Porto Alegre montaram um espaço gaudério para promover um local de convivência na Semana Farroupilha. E quem cruzar pelo espaço pode tomar um chimarrão e participar das atividades aí realizadas. Na próxima segunda-feira, das 9h às 14h, a Ervateira Mazutti, de Rio das Antas

(SC), realizará um workshop sobre a sua cultura com curiosidades e as melhores maneiras de montar um chimarrão. Além disso, haverá a degustação de um licor elaborado da erva mate.

Novos vinhos Salton

A Família Salton apresenta dois novos rótulos que somam a expressão de diferentes variedades de uvas, a exclusividade nos processos de elaboração e a excelência de quem elabora vinhos e espumantes há 112 anos. São novidades no mercado os rótulos de vinho branco seco Salton Atos Branco de Maceração, que surpreende pelo estilo incomum de vinificação e o Salton Paradoxo Riesling, que apresenta um marcante caráter frutado e floral. Ambos estarão para compra no site da vinícola ou nas lojas próprias, situadas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo.

Simulado para Enem

O Enem Action, em parceria com as instituições de ensino superior Estácio e a Wyden, promove neste sábado às 13h, no formato virtual, um simulado para estudantes que irão fazer a prova do Enem. As inscrições são gratuitas e o teste contará com 60 questões objetivas de todas as áreas do conhecimento e redação.

Pela saúde do cérebro

No mês de conscientização à Doença de Alzheimer o Supera - Ginástica para o cérebro - e a Associação Brasileira de Gerontologia (ABG) realizam neste sábado a 4ª edição do Despertando a Sociedade para a Saúde do Cérebro. Além da participação presencial, o evento será transmitido para todo Brasil. Entre os temas abordados pelos palestrantes estão as Políticas Públicas em Doença de Alzheimer, além do Impacto Econômico e custos da Doença de Alzheimer. Confira aqui a programação do evento: https://linktr.ee/setembroroxo.

Novidades no doce de leite

A Fritz & Frida está com nova formulação e novas gramagens do doce de leite, agora disponível em embalagens de 350g e 4,5kg. Com nova consistência, coloração e sabor, o doce de leite Fritz & Frida já está disponível nos pontos de venda do RS. A versão voltada ao food service, com embalagem de 4,5kg, destaca-se por ser forneável, mantendo sua consistência e sabor, mesmo depois de exposto a altas temperaturas. Essa característica torna o produto ideal para utilização em confeitaria e panificação.