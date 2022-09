Prêmio Mulheres na Ciência

Iniciativa da Pucrs, da Ufrgs e do King'sCollege de Londres, o "Mulheres na Ciência" é um programa de incentivo a meninas em vulnerabilidade socioeconômica para se desenvolverem nas áreas de Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática. É porque estas áreas representam os setores da economia que mais crescem no mundo, daí o incentivo para que mais mulheres participem de seus mercados. Aluna de destaque do projeto, Natália Dal Pizzol, natural de Farroupilha, foi selecionada pela Pucrs para ir a Londres visitar o King's College com tudo pago pelo British Council, instituição que fomenta a paz e a prosperidade mundo afora.

Grendene sustentável

Detentora de marcas icônicas como Melissa, Rider e Ipanema, e alinhada a um modelo de produção ecoeficiente, a Grendene acaba de ser reconhecida com o nível máximo, Diamante, do Origem Sustentável. Trata-se da única certificação de ESG e sustentabilidade no mundo voltada para empresas da cadeia calçadista, promoção da Abicalçados e Assintecal de Novo Hamburgo.

Novo whisky gaúcho

A gaúcha Union Distillery de Veranópolis (RS) está lançando o Pure Malt Whisky Wine Cask Finish. Trata-se de um produto envelhecido por 8 anos em barris de carvalho americano ex-bourbon, com finalização em barris ex-vinho. É o quinto rótulo da linha Exclusive, com itens disponibilizados de modo permanente para o público. O produto pode ser adquirido diretamente na loja da Union, na entrada do Vale dos Vinhedos, em Bento Gonçalves (RS), e em lojas especializadas.

Um menu Farroupilha

O Hilton Porto Alegre apresenta um menu especial servido no almoço nos dias 18,19 e 20 deste mês no Restaurante Poa Bistrô, criados pelo chef Caio Silva, para marcar as festividades da Semana Farroupilha. Eles trazem ingredientes típicos da cozinha gaúcha em preparos que devem agradar os paladares mais exigentes.

Sicredi 8º maior banco

O Sicredi instituição financeira cooperativa com mais de 6 milhões de associados e presença em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, conquistou a 8ª posição na categoria 100 Maiores Bancos, no Valor 1000, anuário organizado pelo jornal Valor Econômico.

Estágio na Auxiliadora Predial

A Auxiliadora Predial, em parceria com a Companhia de Estágios, está com inscrições abertas para seu programa de estágio. Com 14 vagas disponíveis - 12 em Porto Alegre e duas na capital paulista - há possibilidade de trabalho remoto. Elas se destinam a estudantes dos cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Engenharias, Marketing, Sistemas da Informação e correlatos.