Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 14:13

Chuva adia evento de entrega do primeiro caminito de Porto Alegre

Painéis e infraestrutura, com câmeras e iluminação, já estão no caminho dos moradores

Painéis e infraestrutura, com câmeras e iluminação, já estão no caminho dos moradores

FERNANDA BIGIO DAVOGLIO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
A chuva acabou adiando a entrega do primeiro caminito de Porto Alegre, que fica na passagem entre as ruas Carlos Trein Filho e Ciro Gavião, no bairro Bela Vista, em uma das áreas mais valorizadas da Capital. Em nota, a confeitaria e padaria Sabor de Luna, que lidera a iniciativa, comunicou que o evento programado para este domingo (15) teve de ser cancelado devido ao mau tempo.

Notícias relacionadas