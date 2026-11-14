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Patrícia Comunello

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Publicada em 14 de Novembro de 2026 às 16:00

Feira Se Manca terá mais de 20 negócios em cervejaria na Zona Sul

Segundo andar da cervejaria na avenida Copacabana vai ter expositores da Feira Se Manca

Segundo andar da cervejaria na avenida Copacabana vai ter expositores da Feira Se Manca

DANI BARCELLOS/JC
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Patrícia Comunello
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Um dos points cervejeiros da Zona Sul de Porto Alegre terá neste domingo (15) a primeira edição da Feira Se Manca Arte & Cultura, com diversos empreendedores locais. O segundo andar da Cervejaria Pohlmann, que fica na avenida Copacabana, 745, vai ser palco da feira, das 11h até o começo da noite. 

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