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Publicada em 15 de Novembro de 2026 às 00:25

10 fatos que marcam Black Friday 2026: o que vai decidir a compra?

Temporada será comandada por múltiplos canais de venda e briga mais quente por consumidores

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PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Black Friday 2026: quem vai comandar as vendas? O Jcast do Minuto Varejo (YouTube e Spotify) mergulha na maior temporada de ofertas, em programa com Lucas Alban, dono da Serafina Marketing, agência gaúcha com escritório em Nova York, e Guto Rocha, vice-presidente de marketing e vendas da Pmweb.

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