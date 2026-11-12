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Patrícia Comunello

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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 20:25

Primeiro 'caminito de Porto Alegre' estreia domingo com megaevento

Passagem que conecta as ruas Carlos Trein Filho e Ciro Gavião ganhou pinturas e paisagismo

Passagem que conecta as ruas Carlos Trein Filho e Ciro Gavião ganhou pinturas e paisagismo

FERNANDA BIGIO DAVOGLIO/JC
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Patrícia Comunello
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Porto Alegre vai ter seu primeiro caminito, com inspiração no Uruguai, a partir de domingo (15). A iniciativa tem tudo para virar atração na Capital e, quem sabe, motivar intervenções semelhantes, dizem os proprietários da padaria e confeitaria Sabor de Luna, à frente da ideia, Tatiana Druck e Raul Coppetti, à coluna Minuto Varejo. O Caminito del Sabor estreia com megaevento no bairro Bela Vista.

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