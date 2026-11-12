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Patrícia Comunello

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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 02:17

Esquina do Futuro passa a funcionar 24 horas para recarga de veículos elétricos

Estrutura da Esquina do Futuro gira em torno do abastecimento de carros elétricos

Estrutura da Esquina do Futuro gira em torno do abastecimento de carros elétricos

GRUPO FRP/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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A demanda de recarga de carros eletrificados impulsiona mais serviços para quem tem de esperar para poder voltar a rodar. A Esquina do Futuro, do Grupo Farroupilha de Postos (FRP), ganhou lounge 24 horas, além de mais pontos de recarga, quase dobrando a capacidade, segundo informação passada à coluna Minuto Varejo.

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