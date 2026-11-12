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Patrícia Comunello

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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 00:25

No Ponto: Brooksfield no Bourbon Carlo Gomes, CDL POA IA e Lab Liquida

Minuto Varejo - Bourbon Carlos Gomes, loja Brooksfield - moda masculina - porto alegre

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Patrícia Comunello
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> A Brooksfield acaba de abrir no Bourbon Carlos Gomes, do Grupo Zaffari, em Porto Alegre. Mas antes teve de fechar no IguatemiPOA, que adota cláusula de proximidade dos complexos. Teve marca que criou nova operação para seguir no Iguatemi, mas entrar no Carlos Gomes.

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