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Patrícia Comunello

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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 00:25

Tinga usa gíria de futebol e conquistas para motivar vendas na Black Friday e Natal

Assim como no futebol, temos que ir para o rebote. Tem de ir para dentro da área

Assim como no futebol, temos que ir para o rebote. Tem de ir para dentro da área

SINDILOJASPOA/DIVULGAÇÃO/JC
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O gol que garantiu a conquista mais importante da carreira do ex-jogador Paulo César Tinga se deve a uma atitude: seguir à risca a gíria do futebol "pisa na área, entra na área", conta o hoje palestrante e empreendedor (agência de turismo e ex-lojista) no bate-papo do Jcast da coluna Minuto Varejo (YouTube e Spotify).

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