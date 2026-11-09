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Patrícia Comunello

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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 20:05

'Acertei mais do que errei', diz Otelmo Drebes

Empresário descreve trajetória como varejista com muitas histórias e desafios

Empresário descreve trajetória como varejista com muitas histórias e desafios

THAYNÃ WEISSBACH/arquivo/JC
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Patrícia Comunello
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Histórias de varejos se confundem com a de seus líderes. O presidente da Lojas Lebes, Otelmo Drebes, lança hoje no Instituto Caldeira seu livro que conta a trajetória desde que vendia flores e picolé, em São Jerônimo, até comprar fatia da empresa e depois virar presidente. Tudo isso e muito mais está no livro Alma forte, Coração sereno – Uma história de liderança e de coragem. Drebes buscou a escritora e roteirista Leticia Wierzchowski para narrar a jornada do varejista. O empresário está à frente de um grupo com mais de 300 lojas, complexo de logística, com clientes como Mercado Livre, que completa 70 anos em 2026. A seguir, Drebes traz algumas das reflexões e histórias que ele contou no Jcast do Minuto Varejo (YouTube e Spotify): 

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