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Patrícia Comunello

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Publicada em 09 de Novembro de 2026 às 01:11

Atacarejo Avanty estreia loja em Cachoeirinha e projeta mais para 2027

A nova loja fica próximo à avenida Frederico Augusto Ritter e à RS-118, em Cachoeirinha

A nova loja fica próximo à avenida Frederico Augusto Ritter e à RS-118, em Cachoeirinha

AVANTY/DIVULGAÇÃO/JC
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Um dos atacarejos mais novos do Rio Grande do Sul vai ganhar a segunda operação. O Avanty Atacadista, do Grupo Vancosty, inaugura em dezembro em Cachoeirinha, informou a varejista à coluna Minuto Varejo. A bandeira abriu a primeira unidade em agosto de 2025 em Gravataí.

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