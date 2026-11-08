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Patrícia Comunello

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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 00:50

Cinco jovens vinícolas gaúchas vão lançar clube de assinatura de vinhos

Corbelini, Fontanive, Dal Castel, Zilio e Tasca (esq. p/ dir.) lançaram rota enoturística na Serra  

Corbelini, Fontanive, Dal Castel, Zilio e Tasca (esq. p/ dir.) lançaram rota enoturística na Serra  

/PROJETO SINGULAR/DIVULGAÇÃO/JC
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Um novo clube de assinaturas de vinhos vai nascer no começo de 2027 e, claro, com a matriz de pequenas vinícolas. Não só isso. São negócios de jovens, com produção solo que começaram no segmento após a pandemia de Covid-19, ligados a uma aposta no enoturismo e ainda com a marca de exclusividade.

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