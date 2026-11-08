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Patrícia Comunello

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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 00:50

VinhoseVinhos.com soma mais de 150 vinícolas e clube com lista de espera

Paviani lançou opção de maior valor agregado com apenas 24 vagas, que esgotaram em um dia

Paviani lançou opção de maior valor agregado com apenas 24 vagas, que esgotaram em um dia

/VINHOS E VINHOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Os clubes de assinaturas entram na estratégia do varejo de vinhos, como os canais online. O primeiro e-commerce focado em rótulos brasileiros chega a limitar a entrada nas opções de assinatura para garantir qualidade e diferenciais do modelo. “Temos uma lista de espera. Quando abre vaga, priorizamos quem está na lista”, comenta Pedro Paviani, dono da Vinhos e Vinhos (vinhosevinhos.com), com sede em Bento Gonçalves.

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