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Patrícia Comunello

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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 00:50

Uvas & Tal lança clube de assinatura com foco no vinho brasileiro

Janaína lançou clube Uvas & Tal e tem ponto de venda em Terra de Areia e Capão da Canoa

Janaína lançou clube Uvas & Tal e tem ponto de venda em Terra de Areia e Capão da Canoa

UVAS & TAL/DIVULGAÇÃO/JC
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Uma pequena loja de vinhos em Terra de Areia, no Litoral Norte gaúcho, ampliou sua atuação e agora aposta em um novo modelo de negócio: o clube de assinatura Uvas & Tal, dedicado exclusivamente aos rótulos brasileiros. À frente da operação está a sommelier e jornalista Janaína Silveira, que investe em uma curadoria especializada e diversificada, para aproximar os consumidores da produção nacional e apresentar vinhos de diferentes terroirs do Brasil.

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