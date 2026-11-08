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Patrícia Comunello

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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 00:50

Vinícola Larentis comprova força de clubes de vinhos e exclusividade

Larentis mostra a caixa de vinhos selecionados e também a limitação de associados

Larentis mostra a caixa de vinhos selecionados e também a limitação de associados

/VINÍCOLA LARENTIS/DIVULGAÇÃO/JC
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Exclusividade tem valor como vinho de guarda para alcançar seu ápice. Para vinícolas gaúchas familiares e de pequeno porte, essa qualidade virou trunfo para turbinar os clubes de assinatura de vinhos, que acessam produtos únicos, com preços mais atrativos e aprofundam o conhecimento sobre a bebida. Na Larentis, de Bento Gonçalves, a entrega evolui a cada nova safra.

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