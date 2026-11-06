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Patrícia Comunello

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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 02:02

Paseo Zona Sul terá Bar do Nito, clássico da Auxiliadora

Paseo Zona Sul diversifica para Bar do Nito, após perder unidade da Petiskeira

Paseo Zona Sul diversifica para Bar do Nito, após perder unidade da Petiskeira

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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Um dos clássicos no mundo dos bares de Porto Alegre, nativo da região do bairro Auxiliadora, terá nova unidade e desta vez na Zona Sul. O Bar do Nito abre no dia 11 no Paseo Zona Sul, da empresa Dallasanta, mesma dona do Nova Olaria e Trend Orla. A coluna Minuto Varejo viu a novidade no post no perfil do complexo no Instagram. 
"A gente tentou segurar ao máximo, mas agora não dá mais. Depois de 35 anos na Lucas com Felipe Neri, o Bar do Nito vai chegar na Zona Sul. Vamos chegar com tudo", avisam os proprietários da casa.
Bar do Nito, com mais de 30 anos, fica na esquina da Lucas de Oliveira e Felipe Neri | Fernando Waschburger/divulgação/JC
Bar do Nito, com mais de 30 anos, fica na esquina da Lucas de Oliveira e Felipe Neri Fernando Waschburger/divulgação/JC
 Segundo eles, o perfil de atendimento e parte da equipe vão da sede para a filial. Músicos do elenco que já se apresenta na operação original também vão estar na agenda no Paseo.

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