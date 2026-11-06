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Patrícia Comunello

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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 02:05

Viezzer apresenta novo conceito de supermercado em Canoas

Loja na região do Igara veio com mais facilidades para atrair clientes

Loja na região do Igara veio com mais facilidades para atrair clientes

VIEZZER SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC
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"Tem pizza saindo do forno", avisa Matheus Viezzer, diretor da rede familiar com sede em Canoas e que acaba de mostrar para o mercado local o seu novo conceito de supermercado. Um dos atrativos é a pizza, mas também tem autoatendimento na padaria, nova área de frios e área de hortigranjeiros e perecível 50% maior, adianta Viezzer, à coluna Minuto Varejo.  

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