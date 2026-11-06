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Patrícia Comunello

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Publicada em 06 de Novembro de 2026 às 02:09

Pioneiro da Pepsi no Brasil, RS vai provar primeiro novo

Bastian, da área de marketing, mostra as duas novas versões, com descrição nas latas

Bastian, da área de marketing, mostra as duas novas versões, com descrição nas latas

PEPSICO/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Pepsi Extra Fizz: mais bolhas, uma evolução do portfólio atual que mantém o mesmo sabor que o consumidor já conhece, mas agora com uma experiência ainda mais refrescante. A mudança está em todas as embalagens e tamanhos disponíveis.

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