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Patrícia Comunello

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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 00:25

No Ponto: Natal no IguatemiPOA, BarraShoppingSul e ParkShoping Canoas

Minuto Varejo - Iguatemi Porto Alegre - natal do bem - árvore de natal - enfeite - campanha. sorteios

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/IGUATEMI POA/DIVULGAÇÃO/JC
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> O Iguatemi Porto Alegre deu a largada no Natal do Bem 2026, campanha natalina do complexo. No Parque do Noel, tem roda-gigante e trenó em realidade virtual. O ingresso é de R$ 4,00, com renda para a ONG Ação da Cidadania. De 18 de novembro a 6 de janeiro, compras de R$ 750,00 valem um panetone Kopenhagen e número para sorteio de um Ford Territory.

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