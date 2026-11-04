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Patrícia Comunello

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Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 00:25

FBV 2027 na era da eficiência operacional e da IA, avisa curador Rafael Martins, do Share

Colocamos a loja como centro do negócio, mas com mais canais de venda', diz o curador

Colocamos a loja como centro do negócio, mas com mais canais de venda', diz o curador

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Contagem regressiva para a Feira Brasileira do Varejo de 2027, mas que o Minuto Varejo já adianta o que deve pautar a programação de 23 a 25 de junho no centro de eventos da Fiergs, em Porto Alegre. O curador da 13ª edição, o fundador da Share e consultor Rafael Martins, mostrou, no Jcast da coluna (YouTube do JC e podcast da coluna no Spotify), que a feira, um dos principais eventos do setor no Brasil, será mais pragmática, trazendo muita aplicação, injetando inovação na veia dos lojistas e abordando o assunto do uso da inteligência artificial (IA): "Estamos na era da eficiência operacional". 

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