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Patrícia Comunello

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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 10:08

Bistek terá loja em Gravataí, e Passarela planeja atacarejo Via em Guaíba

Projeto de futuro empreendimento mostra onde vai ser o Bistek em Gravataí

Projeto de futuro empreendimento mostra onde vai ser o Bistek em Gravataí

BISTEK SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Duas novas informações da coluna Minuto Varejo sobre expansão de redes de supermercados de Santa Catarina no Rio Grande do Sul. As duas unidades têm como destino cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). As redes são Bistekque nasceu em Nova Veneza, no sul catarinense, e Passarela (atacarejo Via), de Concórdia, Oeste do estado vizinho.

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