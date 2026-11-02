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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 17:18

Churrasco e cultura gaúcha para o mundo

Bonfada (esq.) faz implantações e valoriza espaço conquistado

Bonfada (esq.) faz implantações e valoriza espaço conquistado

PATRÍCIA COMUNELLO/ESPECIAL/JC
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"Go, Fogo!" O brado é puxado por um quinteto de gaúchos, quatro deles empinando espetos com cortes tradicionais de churrasco, em frente a uma das dezenas de unidades da Fogo de Chão. Neste caso, é a unidade que abriu no começo do ano no luxuoso e icônico resort Venetian, inspirado na arquitetura de Veneza, no coração da vertiginosa Las Vegas, nos Estados Unidos. O grupo, com integrantes entre mais veteranos, que desembarcaram no fim dos anos de 1990, na estreia da marca nos Estados Unidos, e recém-chegados. O que eles têm em comum é a identidade conectada a tudo que gira em torno do churrasco e suas origens no Rio Grande do Sul. A Fogo de Chão virou vitrine da cultura gaúcha para o mundo, com força nos EUA, onde tem mais de 110 unidades. A Estátua do Laçador, por exemplo, está emoldurada em painéis nas unidades. Em Manhattan, em Nova York, tem mais de três metros de altura e está bem na entrada do restaurante.  

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