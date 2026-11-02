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Patrícia Comunello

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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 17:19

Fogo de chão prepara a volta a Porto Alegre

Antunes, em frente ao locker de carne maturada, aponta inovações e impactos das canetas de emagrecimento

Antunes, em frente ao locker de carne maturada, aponta inovações e impactos das canetas de emagrecimento

FOGO DE CHÃO/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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"Do Rio Grande para o mundo e, depois, do mundo para o Rio Grande 50 anos depois", dá a pista o diretor-geral da Fogo de Chão no Brasil, Paulo Antunes, em entrevista à coluna Minuto Varejo. A maior rede de churrascarias nos Estados Unidos deve voltar às origens. "O nosso sonho é, em 2029, ano em que fazemos 50 anos, voltar para Porto Alegre", revela Antunes, que faz detalha os meandros do negócio que conquistou o público norte-americano, mas que também se dissemina pelo mundo. 

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