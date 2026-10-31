Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 31 de Outubro de 2026 às 17:12

Livraria Ledur faz estreia na Feira do Livro antes de abrir loja na Nilo

Paulo Ledur, que já foi patrono da Feira do Livro, é homenageado com operação de varejo

Paulo Ledur, que já foi patrono da Feira do Livro, é homenageado com operação de varejo

AGE EDIORA/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
A Ledur Livraria e Estação Cultural estreia no mercado, com previsão de abrir no fim de novembro ou começo de dezembro na avenida Nilo Peçanha, no complexo do Nilo Square, e debuta na 72ª Feira do Livro de Porto Alegre, que está em cena no Centro da Capital até 15 de novembro.

Notícias relacionadas