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Patrícia Comunello

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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 00:25

'O consumidor tem o poder'

'Sucessão mal feita destrói empresas porque não prepara sucessores'

'Sucessão mal feita destrói empresas porque não prepara sucessores'

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
O mestre do encantamento, José Galló, ex-CEO da Lojas Renner, investidor em novos negócios e escritor, avisa aos varejistas desafiados dia a dia a vender: "Agora o consumidor tem o poder". Galló se empolgou tanto com seu primeiro livro O Poder do Encantamento, que lança na Feira do Livro de Porto Alegre, neste sábado, uma edição especial pela Editora AGE aprofundando seu tema preferido e se debruçando sobre sucessão em pequenas e médias empresas. O gaúcho de Caxias do Sul fala sobre tudo isso em novo podcast da coluna (YouTube e Spotify): "Se quero continuar encantando o cliente, agora vou ter que encantá-lo em lojas físicas e através do e-commerce. Confira os principais trechos a seguir:

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