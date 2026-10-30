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Patrícia Comunello

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Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 00:25

No Ponto: Paim United Creators, Fort Atacadista, Mercado Livre, Shopee, Renner e Ipanema Sports

Agência gaúcha Paim assume conta da rede de atacarejo Fort, do grupo Pereira, de SC

Agência gaúcha Paim assume conta da rede de atacarejo Fort, do grupo Pereira, de SC

Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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> A Paim United Creators comanda a comunicação do atacarejo Fort, do grupo Pereira, de Santa Catarina. Uma das primeiras entregas é o bordão "O mais barato é nosso Fort". "Vamos somar essa experiência à inteligência de dados, tecnologia e criatividade", define Cesar Paim, sócio e fundador da agência, em nota à coluna.  

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