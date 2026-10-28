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Patrícia Comunello

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Publicada em 28 de Outubro de 2026 às 17:20

São João e Panvel abrem farmácias no mesmo dia em esquinas de Porto Alegre

Panvel mais que dobrou de tamanho do salão de vendas no novo ponto na esquina do Jardim Botânico

Panvel mais que dobrou de tamanho do salão de vendas no novo ponto na esquina do Jardim Botânico

ARTUR KLOCH/JC
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Patrícia Comunello
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As duas maiores rivais no mercado gaúcho abriram no mesmo dia farmácias em esquinas de Porto Alegre e próximas uma da outra. A Panvel "atravessou" a rua Barão do Amazonas para ocupar novo prédio, erguido em tempo recorde onde foi a Padaria Petrópolis, destruída pelo fogo. A São João chegou no encontro da avenida Ipiranga com rua Cristiano Fischer, vizinhança do campus da Pucrs, onde terá McDonald's.

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