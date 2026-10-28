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Patrícia Comunello

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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 13:02

'Agora o consumidor tem o poder', avisa José Galló, ex-CEO da Lojas Renner

Temos de ver o digital com a maior normalidade possível; ele traz tecnologia e o comportamento muda', diz Galló

Temos de ver o digital com a maior normalidade possível; ele traz tecnologia e o comportamento muda', diz Galló

TÂNIA MEINERZ/JC
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O mestre do encantamento tem algo a dizer para varejistas que são desafiados dia a dia a vender. "Agora o consumidor tem o poder", avisa José Galló, ex-CEO da Lojas Renner, maior companhia de moda do Brasil, investidor em novos negócios e escritor. Galló gostou e se empolgou tanto com o primeiro livro O Poder do Encantamento, que lança edição especial pela Editora AGE com mais conselhos.

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