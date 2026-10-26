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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 00:50

Depois de Venâncio Aires, Renner abre no Moinhos

Unidade do Interior ocupa dois andares de prédio no Centro da cidade

Unidade do Interior ocupa dois andares de prédio no Centro da cidade

/LOJAS RENNER/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Porto Alegre e interior estão na mira da Lojas Renner, maior varejista de moda do Brasil. Filial abriu filial da Renner em Venâncio Aires em meados de outubro. Na Capital, a marca inaugura em novembro no Moinhos Shopping, segundo o Grupo Zaffari, dono do complexo. A Renner lidera a família da companhia (Youcom, Ashua e Camicado), com R$ 3,4 bilhões dos R$ 3,8 bilhões no 2º trimestre de 2026. Também tem Viamão à frente, onde foi Nacional. A meta no ano é de até 30 lojas da bandeira no País. A filial de Venâncio tem mais de 1,6 mil metros quadrados e ocupa prédio de dois andares na rua Osvaldo Aranha, 949, no Centro. "As novas unidades integram moda responsável e tecnologia, com o cliente no centro das decisões", afirma, em nota, Fabiana Taccola, vice-presidente de Produto e Operações da companhia.

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