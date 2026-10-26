Julia's Closet chega à Capital e mira o Brasil

Uma grife da moda caxiense de alfaiataria feminina acaba de desembarcar em Porto Alegre, encarando uma das regiões mais exigentes e palco de moda na cidade. A Julia’s Closet já opera na rua Hilário Ribeiro, 329, miolão do bairro Moinhos de Vento. A diretora criativa e proprietária, Léia Dias, falou à coluna Minuto Varejo sobre a trajetória da marca e expansão. Léia, que criou o negócio há 16 anos, trouxe detalhes bem interessantes, desde o peso da produção própria, em Caxias do Sul, foco de coleções e crescimento.

Chama a atenção que, antes de apostar no mercado da Capital, a Julia’s Closet pontuou a Serra Gaúcha (unidades em Caxias do Sul, Gramado e Farroupilha) e as demais em Santa Catarina: Balneário Camboriú e duas em Itapema. São 60 funcionários. A rede (até pelo número crescente) tem cinco lojas conceito, uma de atacado e outra de outlet. Na Capital, a marca investiu R$ 550 mil para montar o espaço, vizinho à confeitaria Artezanalle, do casal Carla e Fabio Irigoite. “A Hilário se firma como destino de moda e gastronomia”, comemora Irigoite, com a chegada da nova vizinha. Em frente, fica ainda a flagship da Twin-set, também ícone de lojas de vestuário feminino.

“A chegada a Porto Alegre representa um passo muito importante na nossa estratégia de expansão. Escolhemos uma região que conversa diretamente com o posicionamento da marca e com o perfil de consumidoras que valorizam qualidade, exclusividade e uma experiência de compra diferenciada”, explica a proprietária da Julia’s. “O essencial foi desenvolver um projeto que unisse localização estratégica, arquitetura, curadoria de produtos e excelência no atendimento.” O movimento da varejista também faz outro quesito essencial: “Não queremos simplesmente abrir novas lojas. Queremos construir espaços que fortaleçam a identidade da Julia’s Closet e criem conexões duradouras com nossas clientes”.

A marca não deve parar na sétima loja. Léia adianta ao Minuto Varejo que virão mais lojas físicas. O destino? “Brasil”, sinaliza ela: “Ainda não podemos revelar os próximos destinos e prazos, pois estamos em fase de negociações e planejamento”. Pelo canal do atacado, a marca também abastece lojistas multimarcas. Essa conexão amplia a presença no mercado nacional.

A empresária, que montou há 16 anos a operação, comenta que, nos últimos anos, investiu cerca de R$ 2 milhões na ampliação de 50% da capacidade produtiva. “Esse crescimento foi fundamental para acompanhar a expansão da marca”, relaciona a diretora criativa. A produção é outro diferencial: “Permite acompanhar de perto o desenvolvimento das coleções, desde a criação e modelagem até a produção e o controle de qualidade”. “Isso proporciona maior autonomia, agilidade e cuidado com os detalhes, garantindo que nossas peças traduzam a identidade da marca”, completa ela. Léia comenta que o negócio foca coleções que “valorizam elegância, feminilidade, personalidade e sofisticação”, para diferentes momentos da vida da mulher. “Nosso público é de mulheres de 30 a 60 anos, que valorizam qualidade, bom caimento e peças que transmitam confiança e autenticidade”, descreve ela.