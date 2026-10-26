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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 00:25

Coluna de quinta

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Entrevista com José Galló, ex-CEO da Lojas Renner, que já está na coluna digital.  

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