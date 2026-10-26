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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 00:50

Acervo Dominic em nova fase no Nova Olaria

Natan e Thália estão à frente da operação com curadoria de moda vintage e objetos de época

Natan e Thália estão à frente da operação com curadoria de moda vintage e objetos de época

/TÂNIA MEINERZ/JC
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A primeira e até agora única loja no retorno do Nova Olaria combina duas virtudes: aposta em coleções de segunda mão, com pegada de curadoria e mais vintage e empreendedores jovens. Eduardo Natan e Thália de Freitas Muzykant estão à frente do Acervo Dominic, que ocupa um dos espaços do complexo, que reabriu em 16 de outubro, após quatro anos fora de cena, para a revitalização. A dupla tem uma trajetória interessante. Natan e Thália se conheceram fazendo "frila" em uma cafeteria e depois decidiu montar o Acervo (antes era Brechó Dominic). Eles começaram o negócio no online e depois tiveram pontos físicos em Igrejinha, Gramado e na Capital (avenida João Pessoa), antes de locarem no Nova Olaria. "A loja veio como uma ideia de renda extra quando trabalhávamos com gastronomia e acabou se desdobrando em um trabalho que carrega nossa essência, dando certo o suficiente para focarmos só nele", contam os dois sócios, estudantes da Ufrgs. Sobre o perfil da loja, ganha mais força com perfil de curadoria de moda e objetos vintage. O pono na João Pessoa foi "um teste", descreve, os dois. "Roupas datadas geralmente com mais de 20 anos e objetos vintage e antiguidades. Vendemos também quadros vintage, todos expostos nas paredes estão disponíveis", avisam os sócios. Itens do Acervo podem ser comprados pelo perfil da marca no Instagram e também pelo site Enjoei.

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