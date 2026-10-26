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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 00:25

No Ponto

Minuto Varejo - site - Shopee - campanha Instituto Vakinha - presentes crianças Pão dos Pobres -

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Shopee e Instituto Vakinha, braço social do site Vakinha.com, estão juntos em uma iniciativa que leva ao mundo do e-commerce os tradicionais pedidos de presentes de Natal de crianças e adolescentes da Fundação Pão dos Pobres, de Porto Alegre. Consumidores poderão adotar cartinhas dos desejos natalinos ao fazerem compras. O projeto do Instituto é um dos quatro no País selecionados. Foram digitalizadas 1,2 mil cartinhas. As pessoas já podem escolher um ou mais pedidos entre R$ 26,00 a R$ 100,00. A Shopee vai custear metade do valor por meio de cupom de 50% de desconto. A entrega de presentes vai ser em 17 de dezembro. "Será o coroamento de parceria viabilizada pela onda de solidariedade digital com a qual certamente contaremos", diz Renata Fehlauer, vice-presidente do Instituto Vakinha, em nota.
O McDonald's divulgou os números da 38ª edição do McDia Feliz 2026. A campanha, realizada em 22 de agosto, teve a maior arrecadação da história, chegando a R$ 28,5 milhões, ante os R$ 500 mil do resultado do ano anterior. 

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