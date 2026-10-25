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Patrícia Comunello

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Publicada em 25 de Outubro de 2026 às 14:57

Unidasul abre Macromix Dois Irmãos e encerra expansão de 2026

Projeto mostra como vai ser a filial em Dois Irmãos, segunda nova da bandeira do ano

Projeto mostra como vai ser a filial em Dois Irmãos, segunda nova da bandeira do ano

GRUPO UNIDASUL/DIVULGAÇÃO/JC
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O Grupo Unidasul marcou para novembro a abertura da última nova loja do ano entre suas bandeiras. A unidade do atacarejo Macromix desembarca no dia 12 em Dois Irmãos, na região calçadista gaúcha, informou à coluna Minuto Varejo.

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