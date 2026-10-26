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Patrícia Comunello

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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 00:25

'Mais caminhos. Mais varejo' será tema da FBV de 23 a 25 de junho de 2027

Minuto Varejo - FBV 2026 - feira brasileira do varejo - movimento - centro de eventos da Fiergs - Porto Alegre

Minuto Varejo - FBV 2026 - feira brasileira do varejo - movimento - centro de eventos da Fiergs - Porto Alegre

/DANI BARCELLOS/JC
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Novidades quentinhas do evento que mais atrai varejistas no Estado e um dos mais relevantes do País. O SindilojasPOA passou à colunao tema da Feira Brasileira do Varejo (FBV) de 2027, com foco nos rumos que estão redesenhando o setor. "Mais caminhos. Mais varejo" vai inspirar as atrações de 23 a 25 de junho na Fiergs. A edição, que teve renovação da parceria do sindicato e Sebrae-RS, terá um novo palco, em formato 360°, seguindo telas imersivas das arenas da NBA. A proposta é transformar essa multiplicidade em decisões práticas para os negócios. "Como identificar os canais que fazem sentido para cada empresa? Onde investir? Como acompanhar um consumidor que transita entre plataformas, experiências e pontos de contato?", cita a entidade lojista. "A FBV 2027 quer colocar essas questões no centro da discussão, conectando tendências à realidade de quem empreende". À frente da curadoria estará Rafael Martins, CEO e cofundador do Share: "O desafio não é escolher entre a loja física e os novos canais, mas entender como eles se complementam e criam oportunidades para os negócios. A loja continua. O que se multiplica são os caminhos para chegar ao consumidor".

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