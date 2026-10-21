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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 21:08

Coluna de segunda

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O ex-CEO da Lojas Renner José Galló adianta como é a edição especial do O Poder do Encantamento, que será lançado dia 31 na Feira do Livro de Porto Alegre. 

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