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Patrícia Comunello

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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 13:41

Franquia do sorvete Oh!Whey abre no Iguatemi POA com autoatendimento

Nova sorveteria tem autoatendimento, com opções que pegam carona no reforço proteico

Nova sorveteria tem autoatendimento, com opções que pegam carona no reforço proteico

OH!WHEY/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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A sorveteria que aposta no reforço proteico acaba de estrear em Porto Alegre. A Oh!Whey abriu a primeira loja da franquia no Rio Grande do Sul. A unidade, montada pelo casal Carla e Marcelo Huster, fica no primeiro piso, em frente à loja da Samsung, no Iguatemi Porto Alegre.

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