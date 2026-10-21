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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 21:08

No Ponto

Minuto Varejo - sorvete franquia abre Iguatemi Porto Alegre - Oh!Whey - gelato - onda das proteínas -

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OH!WHEY/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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> A Oh!Whey estreia hoje a primeira loja da franquia no Rio Grande do Sul. A unidade, montada pelo casal Carla e Marcelo Huster, fica no primeiro piso, em frente à loja da Samsung, no Iguatemi Porto Alegre. A dupla investiu R$ 450 mil na operação. O diferencial é que o atendimento é self-service. A loja vende casquinhas, shakes e frapês à base de whey protein, sem açúcar, sem lactose e sem gordura trans. Pedidos são feitos em totens de autoatendimento, com preparo entre três e cinco minutos. "Identificamos uma oportunidade e trouxemos para a cidade um produto que pode ser consumido por mulheres, idosos, crianças e adolescentes ou quem busca uma sobremesa deliciosa e saudável", avisa, em nota, Carla.

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