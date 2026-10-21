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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 21:08

Peruzzo abrirá duas novas lojas em menos de 10 dias

Rede fez reforma geral na unidade que foi da bandeira Nacional

Rede fez reforma geral na unidade que foi da bandeira Nacional

PERUZZO SUPERMERCADOS/DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
A rede Peruzzo Supermercados, de Bagé e nona no ranking da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas), vai abrir duas novas lojas em menos de 10 dias. A primeira será na praia do Cassino, em Rio Grande, em 27 deste mês, estreia da rede no balneário e uma das maiores filiais. "Estar no Cassino era um desejo antigo nosso", cita o presidente do grupo, Lindonor Peruzzo. Logo depois, no dia 4 de novembro, será a vez da unidade em Cruz Alta, onde foi bandeira Nacional, extinta pelo Carrefour. A dupla de filiais fecha o ano de expansão da marca, que chegará a 30 pontos, sendo 26 supermercados de vizinhança e quatro atacarejos Ecomix. No Cassino (na avenida Atlântica, 628), são cerca de 200 vagas de emprego, e em Cruz Alta (avenida Saturnino de Brito, 865) outras 80. Neste ano, também foi feita a revitalização da loja da Demétrio de Santa Maria. O grupo, que faturou R$ 1,35 bilhão em 2025, informa ainda que começa a se ajustar à escala 5x2 a partir de 16 de dezembro.

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