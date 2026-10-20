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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 16:19

Cafeteria da praça Otávio Rocha entra em obras e deve ficar pronta até o Natal

Obras para instalar o Fermenta começara na praça; cafeteria terá novidades no cardápio

Obras para instalar o Fermenta começara na praça; cafeteria terá novidades no cardápio

ALEX ROCHA/PMPA/DIVULGAÇÃO/JCA
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"Quero que as pessoas vivam a praça, que seja um lugar de encontro", anima-se a arquiteta Lisiara Simon, à frente do projeto e gestão das obras da cafeteria que vai ocupar o quiosque na praça Otávio Rocha, no Centro Histórico de Porto Alegre. A operação deve abrir até o Natal, adiantou a arquiteta à coluna Minuto Varejo.

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