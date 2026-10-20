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Patrícia Comunello

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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 21:08

Zaffari começa obra de Power Center no Cestto Gravataí

Área ao lado do Cestto já ganhou cercamento para os trabalhos da nova fase do complexo

Área ao lado do Cestto já ganhou cercamento para os trabalhos da nova fase do complexo

MINUTO VAREJO/JC
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Patrícia Comunello
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Um dos empreendimentos que a vizinhança do atacarejo do Grupo Zaffari em Gravataí, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), aguarda começou a ter obras este mês. Imagens que a coluna Minuto Varejo recebeu mostram a movimentação, com cercamento de área e máquinas, ao lado do Cestto, preparando a instalação do que deve ser o Bourbon Power Center Gravataí. A coluna solicitou informações ao grupo varejista.

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