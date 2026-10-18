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Patrícia Comunello

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Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 16:34

Mercado Livre chega a três mega CDs no Rio Grande do Sul

Em Gravataí, unidade da Mercado Livre reforça concentração de operações de e-commerce

Em Gravataí, unidade da Mercado Livre reforça concentração de operações de e-commerce

EMERSON CORRALES/DIVULGAÇÃO/JC
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Patrícia Comunello
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Em dois dias, o Rio Grande do Sul ganhou dois centros de distribuição (CDs) gigantes da número 1 do e-commerce brasileiro. A Mercado Libre (Meli) já colocou em operação as unidades em Gravataí e Guaíba, anunciadas em julho passado e que triplicam em unidades a capacidade logística frente à anterior, com operação no Ecoparque Lourenço & Souza, em Sapucaia do Sul, também na Região Metropolitana de Porto Alegre.

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