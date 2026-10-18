Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasMinuto Varejo
Minuto Varejo

Alguns dos nossos patrocinadores

Patrícia Comunello

Patrícia Comunello

Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 13:37

Nova Olaria reabre com apenas uma das 13 marcas confirmadas

Fachadas de lojas que vão abrir já estampam nomes das futuras operações

Fachadas de lojas que vão abrir já estampam nomes das futuras operações

ANA BOMERICH/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Patrícia Comunello
Patrícia Comunello
Frustrante a volta do centro comercial mais tradicional do bairro Cidade Baixa, perto do Centro de Porto Alegre? Depois de quatro anos fora de cena para uma revitalização geral, o Nova Olaria reabriu com apenas uma das 13 operações confirmadas. À coluna Minuto Varejo, a proprietária Dallasanta, a mesma do Paseo Zona Sul, Otto 2500 e Trend Orla, diz que espera ter todas as marcas que já locaram lojas abertas até o fim de novembro.

Notícias relacionadas